Son Dakika Haberleri: Yolcu Dolu Minibüste Silahlı Dehşet

Yolcu Dolu Minibüste Silahlı Dehşet

56 dakika önce

İstanbul - YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET(Ek görüntülerle)(Tür: İstanbul)

İstanbul - YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET(Ek görüntülerle)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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