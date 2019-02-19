Yolcu Dolu Minibüste Silahlı Dehşet
56 dakika önce
İstanbul - YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET(Ek görüntülerle)(Tür: İstanbul)
İstanbul - YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET(Ek görüntülerle)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:59 Kaynak: DHA
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