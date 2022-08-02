Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu - Son Dakika
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Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu

02.08.2022 22:02
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu

Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu Ortalık savaş alanına döndü, feci kaza ucuz atlatıldı Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak, yolcu dolu başka bir otobüse çarptı, ardından 5 metre yükseklikteki...

Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu

Ortalık savaş alanına döndü, feci kaza ucuz atlatıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak, yolcu dolu başka bir otobüse çarptı, ardından 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından uçtu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, 8 yolcu yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0469 plakalı Engin Ayaz, idaresindeki özel halk otobüsü, rampa yukarı doğru çıkarken vitesi tutmadı. Aracın ağzına kadar dolu olması sebebiyle hareket edemeyen araçtan bazı yolcular inmek istedi. Yolcular indiği esnada araç aşağıya doğru kayarak ters yönde hareket eden 41 J 0237 plakalı Hüseyin Nalbant idaresindeki yolcu dolu özel halk otobüsüne çarptı. Ardında ise 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından aşağıya uçtu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendi imkanları ile araçtan çıkan 8 yaralıya müdahale etti. Etrafta koşuşturma hakimken, yaralılar ve aileleri korku dolu anlar yaşadı. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı, hafif ticari araç ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

"Şoför arabayı çalıştıramayınca araç geri geri kayıp benim arabama vurdu"

Kazaya karışan özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Nalbant, "41 J 0469 plakalı araç yokuş yukarı seyir halindeyken durakta yolcu indirdi. Daha sonra hareket etti ve arabası stop etti. Şoför tekrar arabayı çalıştıramayınca araç geri geri kayıp benim arabama vurdu, ardından ise 5 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Derince Belediyesi'nden buradaki durakların ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz. Geçen sene de aynı yerde kaza oldu ve servis aracı uçtu, bir kişi öldü. Benim aracımda hiçbir yaralı yok. Diğer araçta yaralılar var" dedi.

Engin Ayaz ise, "Yolcu indirdim. Aracım stop etti, çekmedi. Arabayı durdurma şansım yoktu" diye konuştu.

"Otobüsün içi ağzına kadar doluydu"

Kaza yapan araçta bulunan yolcu, "Şoför hareket ederken aracın freni tutmadı. Hatta şoför yanındaki kişiye 'Vitesi attıramıyorum, ben nasıl çıkayım bu yokuşu" dedi. Biraz kayınca birkaç yolcu aracın hafiflemesi için indi. İnsanlar inmeye başlarken araç kayarak bahçeye uçtu, ben de içindeydim. Otobüsün içi doluydu, ayakta da birçok yolcu vardı. Hatta insanlar çok fazla yolcu bindirilmesinden şikayet etti" şeklinde konuştu.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcu dolu otobüsün geri geri kayarak site bahçesinden uçması yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı Onun adı süper meyve, faydaları saymakla bitmiyor Onun adı süper meyve, faydaları saymakla bitmiyor
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu - Son Dakika
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