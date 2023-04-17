Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü - Son Dakika
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Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü

17.04.2023 11:42

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü Halk otobüsünün tarlaya uçtuğu anlar kamerada Uykuya dalan otobüs şoförü gözünü tarlada açtı, yolcular ölümden döndü Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu.

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü

Halk otobüsünün tarlaya uçtuğu anlar kamerada

Uykuya dalan otobüs şoförü gözünü tarlada açtı, yolcular ölümden döndü

BURSA - Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi

Kaynak: İHA
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Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü - Son Dakika


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