Yolcu feribotu fark etti, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Yolcu feribotu fark etti, Sahil Güvenlik kurtardı

Feribot seferini durdurdu, bir saat göçmenlerin başında bekledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Datça'ya giden yolcu feribotunun denizde lastik bot içerisinde fark ettiği 19 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum-Datça seferine çıkan Kemal Reis isimli yolcu feribotunun kaptanı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü. Yolcu feribotu kaptanı hemen göçmenlerin bulunduğu lastik bota yaklaşarak seferini durdurdu. Motoru bulunmayan lastik bot içerisinde kürekleri ve suları olmadan bekleyen göçmenlerin kurtarılması için hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde yer alan 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Yaklaşık bir saat önlem amaçlı lastik bot içerisindeki göçmenlerin kurtarılmasını bekleyen yolcu feribotu, Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesi ile seferine devam etti. Feribottaki vatandaşlar denizdeki göçmenleri kurtaran sahil güvenlik ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.

Lastik bot içerisindeki göçmenlerin Yunan unsurları tarafından kürekleri ve motorları alındıktan sonra denizde ölüme terk edildikleri tahmin ediliyor.