Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı

6 saat önce

Meksika'nın Cozumel limanında 'Carnival Glory' adlı yolcu gemisi 'Carnival Legend' adlı diğer yolcu gemisine çarptı, gemilerde büyük hasar oluştu.

Meksika'nın Cozumel limanında 'Carnival Glory' adlı yolcu gemisi 'Carnival Legend' adlı diğer yolcu gemisine çarptı, gemilerde büyük hasar oluştu.

Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:09 Kaynak: AA
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