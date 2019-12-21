Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı
6 saat önce
Meksika'nın Cozumel limanında 'Carnival Glory' adlı yolcu gemisi 'Carnival Legend' adlı diğer yolcu gemisine çarptı, gemilerde büyük hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:09 Kaynak: AA
Meksika'nın Cozumel limanında 'Carnival Glory' adlı yolcu gemisi 'Carnival Legend' adlı diğer yolcu gemisine çarptı, gemilerde büyük hasar oluştu.
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