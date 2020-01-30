Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika

Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi
6 saat önce
Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.
Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.
Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor. - OSLO
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