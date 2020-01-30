Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika

Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi

6 saat önce

Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.

Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi, System.String[]

Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.


Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.


Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor. - OSLO

Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:26:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]