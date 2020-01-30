Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika

Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi

6 saat önce

Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.

Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.

Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.

Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor.

(İHA)

Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi

Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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