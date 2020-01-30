Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Son Dakika

Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.

Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.

Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor.

(İHA)