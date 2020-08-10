Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı - Son Dakika

Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı

BURSA'da şehir içi özel halk minibüslerine yolcu gibi binen Y.Ö. (25) 2 minibüsten toplamda 2 bin lira para çaldı. Y.Ö'nün hırsızlık yaptığı anlar minibüslerin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde sefer yapan şehiriçi özel halk minibüslerinde meydana geldi. Akşam seferleri bittikten sonra paralarının eksik olduğunu fark eden 2 minibüs sürücüsü, hemen araçlarındaki güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerasından yolcu gibi binen bir gencin paraları çaldıktan sonra minibüslerden indiğini fark eden şoförler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Minibüslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 minibüsten toplam 2 bin lira çalan hırsızın Y.Ö. olduğunu tespit etti. Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin evini tespit eden ekipler, Y.Ö'yü evinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.