Yolcu ile otobüs şoförü arasında 'yanıma kimse oturmasın' tartışması kamerada
Üsküdar'da otobüsteki bir yolcu iddiaya göre yasak olduğunu belirterek yanına başka bir yolcunun oturmasını istemeyince ortam gerildi.
Üsküdar'da otobüsteki bir yolcu iddiaya göre yasak olduğunu belirterek yanına başka bir yolcunun oturmasını istemeyince ortam gerildi. Oturmak isteyen yolcu ile onu yanına oturtmak istemeyen yolcu arasında çıkan tartışmaya otobüs şoförü de dahil oldu. Otobüs şoförü ile yanına yolcu oturtmak istemeyen yolcu arasındaki tartışma kameraya yansıdı.
Üsküdar'da yaşanan olayda bir otobüs ile yolculuk eden kişi, yanına başka bir yolcunun oturmak istemesine karşı çıktı. İki işinin yan yana oturmasının yasak olduğunu ileri süren kişi ile koltuğa oturmak isteyen kişi arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü de o yasağın kalktığını belirterek, otobüsü durdurup tartışmaya katıldı. Yanına kimseyi oturtmak istemeyen yolcu ile şoför arasındaki tartışma nedeniyle otobüste gergin anlar yaşandı. Tartışmaya başlayan iki yolcunun da otobüsten inmesiyle otobüs şoförünün yoluna devam ettiği öğrenildi.
Yanına kimseyi oturtmak istemeyen yolcu ile otobüs şoförü arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü ile yolcu arasında tartışma yaşanıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:14 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu ile otobüs şoförü arasında 'yanıma kimse oturmasın' tartışması kamerada - Son Dakika
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