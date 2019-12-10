Son Dakika Haberleri: Yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması
Son Dakika Güncel Yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması - Son Dakika

Yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması

6 saat önce

Esenyurt'ta E-5 üzerinde bir otobüs şoförü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti.

Esenyurt'ta E-5 üzerinde bir otobüs şoförü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Esenyurt- Hadımköy hattında çalışan bir otobüs içerisinde yaşandı. İddiaya göre otobüsün arızası üzerine sürücü M.G. yolcuların tahliyesini istedi. Bu sırada yolculardan üniversite öğrencisi D.E. ise kulağında kulaklık olduğu gerekçesiyle söyleneni duymadı. D.E. ve şoför arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine D.E. şoför M.G'nin kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karşılıklı şikayette bulundukları öğrenilen tarafları karakola götürerek ifadelerini aldı.

Olayla ilgili M.G'nin cep telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şoför M.G' nin üniversite öğrencisi D.G'YE araçtan inmesi gerektiğini ve aracı tamirciye götürmesi gerektiğini söylediği duyuluyor. Görüntülerin devamında ise üniversite öğrencisi D.G 'nin "üzerime yürüdün beni dövmeye kalktın" dediği duyuluyor. Konu yargıya intikal etti.

(Murat Delice/İHA)

Yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı
Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]