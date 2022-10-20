Otobüsteki yolcular başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Furkan Algıner yönetimindeki 16 ALG 001 plakalı otomobil, duraklamanın yasak olduğu yerde yolcu indiren Turgay Uzun (56) yönetimindeki 40 AAH 382 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, banket üzerine çıkarak durdu. Kazada yaralanan Furkan Algıner, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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