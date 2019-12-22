Yolcu kapasite artışı için yeni check-in kontuarı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapımına başlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu ve uçak kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir yandan ikinci pistin yapımı devam ederken, diğer yandan da terminal binası içerisinde genişleme projeleri yapılıyor.

GELECEK NİSAN AYINDA YOLCULARA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Kapasite arttırılmasına yönelik genişletme çalışmaları kapsamında yolcuların biletleme işlemlerini gerçekleştirdiği yeni check-in kontuar adasının yapımına başlandı. Terminal içerisindeki A kontuarının yanına projelendirilen yeni kontuar alanıyla birlikte hizmet verilen yolcu kapasitesi daha da artmış olacak. Yapımına başlanan kontuar adasının 2020'nin Nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine sunulması hedefleniyor.

(Ferhat Yasak/İHA)