Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda çok sayıda satışa hazır vaziyette, çeşitli miktarlarda esrar maddesi, eroin maddesi ve uyuşturucu hap yakalanan 12 şüpheli şahıs tutuklandı. Toplam tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükseldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu koltuğundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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