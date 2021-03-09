Yolcu koltuğunun altında 880 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu koltuğunun altında 880 gram esrar ele geçirildi
09.03.2021 16:10
Kırıkkale'de durdurulan otobüste bulunan iki yolcunun koltuğunun altında 880 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Kırıkkale'de durdurulan otobüste bulunan iki yolcunun koltuğunun altında 880 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırıkkale- Ankara D-200 karayolu üzerinde denetimlerde bulundu. Kontrol noktasında durdurulan bir otobüste narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla aramalarda bulunuldu. Otobüste bulunan iki yolcunun koltuğunun altında 880 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Söz konusu şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
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