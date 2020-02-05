Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum- Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Pasinler, Horasan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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