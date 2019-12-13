Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

100 karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünün sürücüsü yaralandı.

Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı, System.String[]

100 karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünün sürücüsü yaralandı.


Kaza sabah 07.00 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah M.Ç. idaresindeki 41 J 4226 plakalı özel halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen midibüsün içinde sıkışarak yaralanan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İstanbul, Sabah, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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