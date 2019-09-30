Son Dakika Haberleri: Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

2 saat önce

Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı Manavgat'ta önünde duraklayan otomobile çarpmamak için duran tur minibüsüne yolcu midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Manavgat'ta önünde duraklayan otomobile çarpmamak için duran tur minibüsüne yolcu midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.

Manavgat Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana gelen kazanın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için duran tur minibüsüne yolcu midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Manavgat Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya-Manavgat D-400 karayolu Sanayi Köprülü kavşağı yan yolda Batuhan Günal'ın kullandığı 07 HGN 15 plakalı otomobil yanlış yola girerek aniden duraklayınca aynı istikamette arkasında seyir halindeki Kasım Demirel'in kullandığı 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsün durması ve onun arkasında bulunan Ali Ersoy'un kullandığı 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsünün tur minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tur minibüsü de önünde duran otomobile çarparak otomobilde küçük çapta hasar oluşmasına neden oldu.

Kazada tur minibüsü şoförü Kasım Demirel ile rehber Canan Çallı, Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Maria, Vandenbussche Willy Aime ve Stemgae Maria Angele yaralandı.

Yaralarılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Manavgat, Antalya, Köprülü, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı
Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]