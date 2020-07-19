Yolcu minibüslerinde maske ve fazla yolcu denetimi - Son Dakika

Yolcu minibüslerinde maske ve fazla yolcu denetimi

Adıyaman'da Korona Virüsü salgınında pozitif vakaların artış göstermesiyle beraber şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.

Adıyaman'da Korona Virüsü salgınında pozitif vakaların artış göstermesiyle beraber şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.

Önceki gün korona virüs salgınında Adıyaman'da pozitif vakaların artış gösterdiğine dair Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklama yapılmıştı. Gerçekleştirilen uyarı açıklamaları sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehiriçi toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar yaptı. Uygulamalarda araç içerisinde bulunan yolcularda maske kontrolü ve belirtilen yolcu sayısının geçilip geçilmediğine dikkat edildi. Aynı zamanda sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi

Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş

Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti

Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak

Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi

Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı

Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi

Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık

"Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada

Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı