Son Dakika Haberleri: Yolcu Minibüsü Biçerdövere Çarptı: 21 Yaralı

Yolcu Minibüsü Biçerdövere Çarptı: 21 Yaralı

19 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün kavşaktan ana yola çıkan biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Yolcu Minibüsü Biçerdövere Çarptı: 21 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün kavşaktan ana yola çıkan biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.   

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergani- Diyarbakır karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kömürtaş köyü mevkiindeki biçerdövere kavşaktan ana yola çıktığı sırada bir yolcu minibüsü çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 20 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Biçerdöver sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruştuma başlatıldı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:27 Kaynak: DHA

Ergani, Diyarbakır, Güncel
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