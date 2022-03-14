Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı

14.03.2022 10:21

Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü, refüje çarptıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal Tandır Mahallesi'nden İslahiye ilçe merkezinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 27 AHZ 683 plakalı yolcu minibüsü, ilçe girişindeki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Minibüs bir süre savrulduktan sonra refüje çarparak devrildi.

3 yolcu hafif yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulunarak yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen kaza sonucu hafif şekilde yaralanan F.K., M.Ç. ve A.G. isimli yolculara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı
Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı
Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı
Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı
Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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