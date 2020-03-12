Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
7 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen minibüs, saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünden kent merkezine gitmekte olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, minibüsün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi. - SİİRT
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