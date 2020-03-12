Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

7 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü.

Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen minibüs, saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünden kent merkezine gitmekte olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, minibüsün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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