Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Şanlıurfa - Viranşehir arasında sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada Emel M., Ahmet Cemil D., Özgür A., Rahime Ç., Resul Ç., Azranur Ç., İbrahim Halil Ç., Hacı Bekir Ç., Azat B., Mehmet Y., Melahat Ö., Mecit El C. ve Avs El C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek

Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı