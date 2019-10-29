Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı (2)

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı (2)

36 dakika önce

Adıyaman'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman ile Kahta ilçesi arasında yolcu taşıyan Şevket Çakır yönetimindeki 02 D 6037 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, minibüste bulunan ve kaza sonrası yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü.

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı (2)

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:07 Kaynak: AA
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