Yolcu minibüsü duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsü duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsü duvara çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsü yoldan çıkarak evin duvarına çarptı.

Yolcu minibüsü duvara çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsü yoldan çıkarak evin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Değirmanbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyir halinde olan Yaşar Hüsnü B. idaresindeki 78 M 6022 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü şoförün bir anlık dalgınlığı sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada minibüs içerinde bulunan Ayşe Gözetleyen ve Hamiyet Önkal yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola getirirdi. Kaza sonrası yolcu minibüsü ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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