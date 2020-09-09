Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesinden Adana'ya gittiği öğrenilen Bekir Çelik idaresinde Ford marka minibüs ile Abdullah Telli idaresindeki 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonu, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akdoğanlar köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen feci kazada minibüs sürücüsü Bekir Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan toplam 19 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, AFAD ekipleri, UMKE, itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman merkezde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ömer Faruk Aydın - Cihan Kizir/İHA)