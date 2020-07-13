Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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