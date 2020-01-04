Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Suruç ilçesine yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı minibüs, çadırkent yakınındaki bir petrol istasyonuna girmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada Meliha ve Semira Akaltun hayatını kaybederken biri ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

Son Dakika Haberleri
00:20 Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika Haber
00:19 Geç Kalan İnsanlar Daha Zeki ve Daha Uzun Yaşıyor! - Son Dakika Haber
00:18 4 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:13 Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı - Son Dakika Haber
23:50 Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika Haber
23:33 ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor - Son Dakika Haber
22:22 Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 00:44:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]