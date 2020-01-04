Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Suruç ilçesine yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı minibüs, çadırkent yakınındaki bir petrol istasyonuna girmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada Meliha ve Semira Akaltun hayatını kaybederken biri ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erhan Subaşı/İHA)

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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