Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 4 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kaya'nın kullandığı 02 M 4018 plakalı yolcu minibüsüyle Mehmet Dede yönetimindeki 02 KK 206 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Zeliha Kaya ve İdris Kızılyılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:02 Kaynak: DHA
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