Son Dakika Haberleri: Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

8 saat önce

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin yolcu taşıyan minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin yolcu taşıyan minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale'de D-200 karayolu Yukarı Mahmutlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Kaya (75) idaresindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, seyir halindeki Ahmet Yalçınkaya'nın kullandığı 71 AAE 443 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şadiye Nur Yığın (25), Selda Yüksekkok (24), Abidin Saygılı (67), Nafize Işıklı (65) ve Ümran Uludağ'a (20) olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:35 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Güncel
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