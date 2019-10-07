Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana-Tarsus-Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş. idaresindeki 33 NOV 38 plakalı araç D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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