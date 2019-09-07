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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Tekel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı minibüs, Suzan Erdinç yönetimindeki 35 S 0330 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 2'si, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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