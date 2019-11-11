Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

6 saat önce

Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti Kaza'da önce 3 aylık bebek daha sonra babası öldüBURSA - Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

Kaza'da önce 3 aylık bebek daha sonra babası öldü

BURSA - Bursa- Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

Orhaneli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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