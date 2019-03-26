Yolcu Minibüsü Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı
1 saat önce
Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı KONYA - Konya'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı
KONYA - Konya
'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında Konya Beyşehir
Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, aynı istikamete seyir halinde olan 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:03 Kaynak: İHA
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