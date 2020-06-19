Yolcu minibüsü motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde yolcu minibüsü, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı öne sürülen motosiklete çaptı. Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Mehmet Onat (22) öldü, arkasındaki Huri İpek Yıldırım (22) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Didim ilçesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Engin yönetimindeki 09 M 6411 plakalı yolcu minibüsü, kontrolsüz olarak anayola çıkan Mehmet Onat yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Onat yaşamını yitirdi, arkasındaki Huri İpek Yıldırım ise ağır yaralandı. Huri İpek Yıldırım, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin çağırdığı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Yıldırım, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İpek'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Acı haberi alarak kaza yerine gelen Onat'ın yakınları gözyaşı döktü.

?Onat'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Minibüs şoförü Fırat Engin ise gözaltına alındı.