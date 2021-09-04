Üye Girişi
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

04.09.2021 23:31

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı Karabük'te otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

KARABÜK - Karabük'te otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Caddede meydana geldi. Umut Arslan 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü ile AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz idaresindeki 78 AAK 546 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy ve Emine Aksoy ile otomobilde bulunan Milletvekili Danışmanı Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya ve Gazeteci Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgi aldı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

AK Parti, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer 00:02 Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer 23:17 "Bizi niye verem ettin!" diyen Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'i çok sert eleştirdi Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi 22:55 Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 22:26 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti 22:01 Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor 20:32 Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz         
00:07
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti         
23:34
İYİ Parti lideri Akşener'den İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim         
23:00
"Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu         
22:52
Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı         
22:21
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
21:30
Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 00:18:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement