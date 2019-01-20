Son Dakika Haberleri: Yolcu Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 3 Yaralı

Yolcu Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 3 Yaralı

39 dakika önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ömer Yıldırım yönetimindeki 56 D 0103 plakalı yolcu minibüsü, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Nevaf Çelik idaresindeki 47 PL 033 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Beşir Yardım (65), Serap İris (26) ve Deniz Şendur (26) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:24 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel
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