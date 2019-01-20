Yolcu Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 3 Yaralı
39 dakika önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ömer Yıldırım
yönetimindeki 56 D 0103 plakalı yolcu minibüsü, Bahçelievler Mahallesi
'nde Mehmet Nevaf Çelik idaresindeki 47 PL 033 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Beşir Yardım (65), Serap İris (26) ve Deniz Şendur (26) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:24 Kaynak: AA
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