Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Siirt'tin Pervari ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Siirt'tin Pervari ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü Dolusalkım köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Zorlu arazi şartları nedeniyle yaralılar güçlükle araçtan çıkarılırken, yaralıların il merkezine getirilmesi için Siirt İl Jandarma Komutanlığından askeri helikopter havalandı. 2 yaralı Ambulansla getirilirken diğer yaralılar helikopterle Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kaza yerinde başka yaralıların olup olmadığını dair olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürüyor. - SİİRT
Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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