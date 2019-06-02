Yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'in Gönen
ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gönen'den Bandırma
istikametine gitmekte olan Mehmet Koca
yönetimindeki 10 TY 015 plakalı yolcu minibüsü, aşırı yağış nedeniyle Cumhuriyet Meydanı
3.kilometrede karşı şeride geçerek yan yattı. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Gönen ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi.
(Hüseyin Efe/İHA)
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