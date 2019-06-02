Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı

55 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gönen'den Bandırma istikametine gitmekte olan Mehmet Koca yönetimindeki 10 TY 015 plakalı yolcu minibüsü, aşırı yağış nedeniyle Cumhuriyet Meydanı 3.kilometrede karşı şeride geçerek yan yattı. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Gönen ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi.
(Hüseyin Efe/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Bandırma, Balıkesir, Gönen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:10:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]