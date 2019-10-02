Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı
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Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı

20 dakika önce

KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu.

Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu. Yaya ve minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 K 0053 plakalı minibüs, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) ardından refüje çarptı. Kazada Hüseyin Öztürk ile minibüsteki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hüseyin Öztürk, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
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