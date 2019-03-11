Son Dakika Haberleri: Yolcu Minibüsünde 2,5 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Yolcu Minibüsünde 2,5 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

43 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.

Yolcu Minibüsünde 2,5 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Yeniköprü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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