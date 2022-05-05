Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi

05.05.2022 14:16

Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi Kazayı gören Erkan Dozakcı: "Burası her an için kazaya müsait bir yer" Eskişehir'de yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç yol kenarında bulunan siteye ait bahçenin duvarına devrildi.

Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi

Kazayı gören Erkan Dozakcı:

"Burası her an için kazaya müsait bir yer"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç yol kenarında bulunan siteye ait bahçenin duvarına devrildi.

Kaza, Batıkent Mahallesi Kardak Sokak'ta meydana geldi. 23 hat numaralı, 26 M 0014 plakalı yolcu minibüsü, Leventoğlu Sokak istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 PP 781 plakalı panelvan araca çarptı. Panelvan araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki siteye ait bahçe duvarının üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bahçe duvarının üzerine devrilen panelvan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"Burası her an için kazaya müsait bir yer"

Görgü şahitlerinden Erkan Dozakcı, aynı yerde sürekli olarak kazaların meydana geldiğini belirtti. Yetkililere önlem almaları konusunda çağrıda bulunan Dozakcı, "Burada sürekli haftada 1 veya 2 kez kaza oluyor. En büyüğü bu oldu. Onun haricinde ya tampon kopuyor, ya teker kırılıyor, bir şeyler oluyor. Her zaman bir kaza. Can güvenliği olarak burada kimsede bir güvenlik yok. Buradan insanlar, çocuklar, cami cemaati geçiyor. Burada birkaç kasisin olması kazayı önleyebilir. Her an için kazaya müsait bir yer burası" dedi.

Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi
Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi

YORUMLAR
500
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE TIR'LA ÇARPIŞAN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI Son dakika haberi | GAZİANTEP'TE TIR'LA ÇARPIŞAN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:08:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement