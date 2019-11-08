Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu
Son Dakika Güncel Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu

Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu

7 saat önce

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu, System.String[]

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.


Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının Hatice Kuş (85) olduğu olduğu öğrenildi. Kuş'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. - KARABÜK

Cumapazarı, Zonguldak, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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