Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu

Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının Hatice Kuş (85) olduğu olduğu öğrenildi. Kuş'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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