Son Dakika Haberleri: Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

45 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, Sarayköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının, hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Kaya ise gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, minibüsün çarptığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Sarayköy, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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