Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Zinnur Tomay'ın cenazesi toprağa verildi.
Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, Sarayköy
Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Tomay'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Tomay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tomay'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna kaldırıldı.
Sürücü Kaya ise gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, minibüsün çarptığı görülüyor.
Cumhuriyet Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olan Tomay'ın, yarıyıl tatilinde bir giyim mağazasında harçlığını çıkartmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.
"Gözümün nurunu kaybettim"
Tomay'ın cenazesi, PAÜ morgundaki işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Kale
ilçesinin Kayabaşı
Mahallesine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından Tomay'ın cenazesi Bekirler Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Baba Yıldıray Tomay gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını trafik kazasından kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Gözümün nurunu kaybetmenin açısını yaşıyorum. O benim canım kızımdı. Bizi çok erken bıraktı." dedi.