Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü - Son Dakika
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Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karşıkaya köyünde park halindeki yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü.

Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karşıkaya köyünde park halindeki yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde yolcu minibüsünün üzerine yüksekten düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Aracın içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Haber verilmesiyle olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleri yolu açarak aracın bulunduğu yerden kurtarılmasını yardımcı olurken, 3 saatlik çalışma neticesinde araç çığ altından çıkarıldı. Çığ altında kalan araçta maddi hasar oluştu.


Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan ötürü kapanan grup köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin meydana geldiğini ve çığdan ötürü birden fazla köy yolunun kapandığını söyledi. Canpolat, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklarla devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok köy yolumuz çığ düşmesinden ötürü tekrar kapandı. Çığın düşmesinin arından yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde canını dişine katan ekiplerimizi kutluyorum, ekiplerimiz büyük bir özveri veriyor ve yolların açılmasını sağlıyorlar" dedi. - SİİRT

Karşıyaka, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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