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Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kumru'dan Fatsa istikametine seyir halinde olan S.Ç. (22) idaresindeki 52 AAG 464 plakalı kamyonet, virajı alamayarak karşı yönden gelen K.Ç. (57) yönetimindeki 52 M 7979 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücülerle yolcu minibüsünde bulunan yolculardan M.T. (64), Z.K. (52), M.A. (46), M.S. (61), S.Y. (65), B.G.(62), F.Y.( 64) ile Z.Y. (58) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Fatsa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
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