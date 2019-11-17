Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ramazan Bozkurt (40) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı 804. Sokak kavşağında Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ve Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Bozkurt, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda bulvarda seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı, minibüs şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 04:45:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]