Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı
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Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Turgay Kırış idaresindeki 48 BB 34 27 plakalı yolcu minibüsü, Göcek Tüneli girişindeki kavşakta, Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:43 Kaynak: AA
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