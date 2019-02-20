Son Dakika Haberleri: Yolcu Motoru Karaya Oturdu

Yolcu Motoru Karaya Oturdu

1 saat önce

Bostancı-Adalar seferini yapan yolcu motorunun, Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu, tüm yolcuların Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

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Bostancı- Adalar seferini yapan yolcu motorunun, Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu, tüm yolcuların Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Bostancı-Adalar seferini yapan 'Affet' isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:25 Kaynak: AA

Kaşık Adası, Adalar, Güncel
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